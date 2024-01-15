Немецкие СМИ заявили о подготовке ФРГ к столкновению РФ и НАТО
Bild: минобороны Германии готовится к войне с Россией после поражения ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Yauhen Yerchak
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Согласно сценарию Минобороны Германии, эскалация может начаться летом 2025 года.
Германия готовится к военному противостоянию между НАТО и Россией после поражения Украины, сообщило издание Bild, ссылаясь на «секретный документ» бундесвера.
В статье немецкие журналисты отметили, что в «день Х» главнокомандующий НАТО якобы отдаст приказ для переброски 300 тысяч военных на восточный фланг, среди которых будет 30 тысяч солдат бундесвера. Эскалация может произойти летом следующего года, когда Украины из-за нехватки помощи Запада и масштабного наступления России потерпит поражение на поле боя. Об итогах возможного противостояния в материале не сказано.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем немощная Украина заключила с Британией договор о защите.
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