Огонь охватил торговые ряды в центре Челябинска

Павильоны рядом с торгово-развлекательным комплексом «Европа-Азия» горят в Челябинске, есть риск, что огонь перекинется на соседние здания. Об этом сообщает пресс-служба челябинского МЧС.

«По улице Кирова горят торговые павильоны. Объявлен повышенный ранг сложности пожара», — говорится в сообщении.

По последним данным, огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров.

В связи с инцидентом развернут штаб пожаротушения, сформировано три звена газодымозащитной службы. Для тушения пожара задействованы 96 специалистов и 36 единиц техники. При этом в МЧС России сообщили, что огонь может перекинуться на соседние здания. Спасатели эвакуируют людей.

Прокуратура Челябинской области проводит проверку в связи с пожаром. В ведомстве пообещали установить обстоятельства и причины возгорания, оценить исполнение требования законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

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