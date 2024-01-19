Огонь охватил торговые ряды в центре Челябинска

|
Евгения Романова
Евгения Романова 144 0

По последним данным, площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.

Фото, видео: из открытых источников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Павильоны рядом с торгово-развлекательным комплексом «Европа-Азия» горят в Челябинске, есть риск, что огонь перекинется на соседние здания. Об этом сообщает пресс-служба челябинского МЧС.

«По улице Кирова горят торговые павильоны. Объявлен повышенный ранг сложности пожара», — говорится в сообщении.

По последним данным, огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров.

В связи с инцидентом развернут штаб пожаротушения, сформировано три звена газодымозащитной службы. Для тушения пожара задействованы 96 специалистов и 36 единиц техники. При этом в МЧС России сообщили, что огонь может перекинуться на соседние здания. Спасатели эвакуируют людей.

Прокуратура Челябинской области проводит проверку в связи с пожаром. В ведомстве пообещали установить обстоятельства и причины возгорания, оценить исполнение требования законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что произошел пожар на нефтебазе в Брянской области, жителей эвакуировали.

-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса