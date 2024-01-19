Смеялась, обижалась и закатывала глаза: главное о слушаниях дела Треповой*

Девушка проходит главной обвиняемой по делу о теракте в Петербурге, при котором погиб Владлен Татарский.

Обвинение запросило для Дарьи Треповой* 28 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа. Она внесена в список террористов и экстремистов. Заседание по громкому делу о взрыве в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, проходило в Военном суде в Петербурге.

На прениях сторон Дарья Трепова, внесенная в список экстремистов и террористов, сидит в камере в зале суда. Спокойна, улыбается и разговаривает с адвокатом будто о чем-то рутинном. Постоянно перебирает бумажки — то ли последнюю речь, то ли заготовки ответов на вопросы судьи. Это заседниеа начинают с долгого перечисления сумм, которые пострадавшие потратили на лечение. Там все расписано — анализы, операции, реабилитация. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Облендера.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ