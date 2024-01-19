Клип SHAMAN «Живой» набрал более миллиона просмотров за сутки и возглавил тренды YouTube

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 1 149 0

Новый клип SHAMAN «Живой» возглавил музыкальные тренды YouTube

Клип SHAMAN «Живой» набрал более миллиона просмотров за сутки и возглавил тренды YouTube

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Исполнитель вновь вышел на первую строчку главных музыкальных трендов видеохостинга.

Совсем недавно самый популярный артист страны SHAMAN выпустил клип на новую авторскую песню «Живой». Всего за сутки после  он набрал свыше одного миллиона просмотров и занял первое место в трендах на YouTube.

Над созданием клипа работало больше 100 человек, включая осветителей, костюмеров, гримеров и так далее. Ярослав Дронов является автором его сценария, впрочем, как и других своих клипов.

Репетиции и сами съемки заняли более 40 часов. Исполнитель предстал в образе узника, ждущего своего смертного часа. В работе SHAMAN отразил боль тех людей, которых распяли за правду.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN расплакался на съемках клипа на песню «Живой».

 

-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса