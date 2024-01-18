Боль распятых за правду: SHAMAN расплакался на съемках клипа на песню «Живой»

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 4 902 0

SHAMAN представил свой новый клип на песню «Живой»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Дух и внутренний стержень лирического героя не сломить даже палачам.

SHAMAN пустил слезу в своем новом клипе на песню «Живой», написанную в лучших традициях русского рока. Артист предстал в образе узника, ждущего своего смертного часа. В работе певец отразил боль тех людей, которых распяли за правду.

«Живой» — художественный минифильм, автором сценария, как и других своих клипов, вновь выступил SHAMAN. В работе отражены последние минуты человека, приговоренного к смертной казни. Однако приближающаяся смерть не страшит героя, его дух и внутренний стержень не сломить даже палачам. Босого и в исподнем, скованного кандалами, героя ведут на эшафот. За позорным действием наблюдает разъяренная толпа, готовая растерзать узника и плюющая ему прямо в лицо. Но даже эта жуткая ситуация не может подорвать его волю и стойкую веру в правду. Напряжение сюжету придает маленькая девочка, которая, будто бы ангел-хранитель, возвращает в его искровавленные руки упавший крест.

«Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас», — отметил SHAMAN.

Над созданием клипа работало больше 100 человек, включая осветителей, костюмеров, гримеров и так далее. Для воплощения задумки артиста была выбрана локация в огромном бетонном хранилище, находящемся на глубине несколько десятков метров под столицей. Репетиции и сами съемки заняли более 40 часов. Любопытно, что SHAMAN даже расплакался на съемочной площадке.

«Я пустил слезу, и теперь у меня щиплет глаза!» — сказал артист гримеру, чтобы ему помогли устранить дискомфорт.

«Смотри: и глицерин, и пот, и все это перемешалось, что-то в глаз попало», — девушка объяснила ему ситуацию.

Однако все эти неурядицы не имеют для SHAMAN никакого значения, весь все его внимание сфокусировано на том, чтобы работа получилась качественной и понравилась зрителю.

Песня «Живой» появится на музыкальных площадках в полночь на 19 января — в Крещение, а клип уже доступен в сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

-7° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.31 96.59
0.54
Предстоит плодотворная работа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 ян...

Последние новости

4:23
«Могу сам себе приготовить что-то»: какой Николай Басков в быту
4:08
Предстоит плодотворная работа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 января
3:53
Дочь рэпера Snoop Dogg попала в больницу с инсультом
3:37
Во Флориде запустили на МКС ракету SpaceX с космическими туристами
3:23
В Белоруссии задержали доставлявшего через границу оружие агента СБУ
3:10
Наука сна: что делать, если не спится, а утром рано вставать

Сейчас читают

Татарстанский священник: «Если вы в очереди к святой воде со всеми переругались, то она умножит грехи»
Соцфонд: 2 февраля семьям с детьми на карту МИР поступит 15 тысяч рублей
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса