Боль распятых за правду: SHAMAN расплакался на съемках клипа на песню «Живой»

Дух и внутренний стержень лирического героя не сломить даже палачам.

SHAMAN пустил слезу в своем новом клипе на песню «Живой», написанную в лучших традициях русского рока. Артист предстал в образе узника, ждущего своего смертного часа. В работе певец отразил боль тех людей, которых распяли за правду.

«Живой» — художественный минифильм, автором сценария, как и других своих клипов, вновь выступил SHAMAN. В работе отражены последние минуты человека, приговоренного к смертной казни. Однако приближающаяся смерть не страшит героя, его дух и внутренний стержень не сломить даже палачам. Босого и в исподнем, скованного кандалами, героя ведут на эшафот. За позорным действием наблюдает разъяренная толпа, готовая растерзать узника и плюющая ему прямо в лицо. Но даже эта жуткая ситуация не может подорвать его волю и стойкую веру в правду. Напряжение сюжету придает маленькая девочка, которая, будто бы ангел-хранитель, возвращает в его искровавленные руки упавший крест.

«Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас», — отметил SHAMAN.

Над созданием клипа работало больше 100 человек, включая осветителей, костюмеров, гримеров и так далее. Для воплощения задумки артиста была выбрана локация в огромном бетонном хранилище, находящемся на глубине несколько десятков метров под столицей. Репетиции и сами съемки заняли более 40 часов. Любопытно, что SHAMAN даже расплакался на съемочной площадке.

«Я пустил слезу, и теперь у меня щиплет глаза!» — сказал артист гримеру, чтобы ему помогли устранить дискомфорт.

«Смотри: и глицерин, и пот, и все это перемешалось, что-то в глаз попало», — девушка объяснила ему ситуацию.

Однако все эти неурядицы не имеют для SHAMAN никакого значения, весь все его внимание сфокусировано на том, чтобы работа получилась качественной и понравилась зрителю.

Песня «Живой» появится на музыкальных площадках в полночь на 19 января — в Крещение, а клип уже доступен в сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.