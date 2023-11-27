Показал истинное лицо. Боррель не увидел смысла отправлять помощь в Газу «тем, кого завтра убьют»
Боррель цинично высказался на тему гумпомощи пострадавшим в секторе Газа
Фото: www.globallookpress.com / Nacho Frade
Европейский политик призвал остановить конфликт в секторе Газа, но сделал это в бесчеловечном контексте.
Ситуацию на Ближнем Востоке затронул в своей речи на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Политик призвал Израиль прекратить бомбардировки. Но сделал это крайне пугающе и цинично.
«Бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», — сказал он.
Боррель также заявил, что гуманитарная помощь жизненно необходима для жителей сектора Газа. Но для поставок необходимых продуктов и вещей необходимо остановить обстрелы мирного населения, достичь долгосрочного соглашения о прекращении огня в регионе.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по войне в секторе Газа.
Спустя почти два месяца после начала вооруженного конфликта, 24 ноября, в секторе Газа вступила в силу договоренность о прекращении огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС, достигнутом при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться не более десяти дней.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких условиях Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками.
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