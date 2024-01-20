«Удалось немного поправиться»: как сын Никаса Сафронова провел новогодние праздники

В свои 34 года наследник знаменитого художника страдает от лишнего веса. По последним данным, он уже перевалил за 250 килограммов.

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова провел новогодние праздники в разъездах. За это время пианист Лука Сафронов-Затравкин успел побывать в нескольких странах. В частности, он посетил ОАЭ. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он в шутку признался, что налаживал дипломатические связи. На самом же деле музыкант дал там концерт.

«Меня за него покормили, поэтому нельзя считать это работой. Это как оплата счета в ресторане, у каждого свой способ. Когда я предлагаю заплатить натурой, это не всегда имеет мрачный подтекст», — признался пианист.

Сафронов-Затравкин признался, что страдает гигантоманией. Именно поэтому для дома он выбрал елку не по размеру. Из-за этого дерево пришлось укорачивать, так как оно просто не влезало в комнату.

Также он отметил, что немного поправился за новогодние праздники. Мужчина не гордится этим фактом.

«За Новый год удалось немного поправиться. Очень давно этого не получалось и наконец-то получилось. Уже вес большой набран, в обществе особенно. В Новый год всегда удается пару килограммов прибавить. Я не горжусь этим, но это факт, свершившееся событие. Те, кто переживают, что поправились и не могут похудеть, не нужно этого делать», — отметил Сафронов-Затравкин.

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В свои 34 года наследник знаменитого художника страдает от лишнего веса. По последним данным, он уже перевалил за 250 килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сафронов-Затравкин иногда спорит с отцом. Однажды ему удалось отговорить знаменитого художника от покупки кота породы мейн-кун.

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