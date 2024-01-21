Не скрывали слез даже мужчины: как в Москве прошло прощание с рэпером Sir-J

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 338 0

В Москве в Хованском крематории простились с рэпером Sir-J

Фото, видео: ВКонтакте / Сергей Булавинцев / id8416121; 5-tv.ru

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Музыкант бесследно исчез за сутки до Нового года. А после в доме знаменитости были найдены человеческие останки, которые, как уверен сын артиста, принадлежат его папе.

В Москве прошла церемония прощания с Сергеем Булавинцевым, более известным как рэпер Sir-J. Эксклюзивные кадры с Хованского крематория появились в распоряжении 5-tv.ru.

Проводить в последний путь знаменитость пришли близкие, друзья и коллеги. Хип-хоп исполнитель Маркус, который является другом рэпера, рассказал, что Sir-J был легендарным человеком. Музыкант назвал коллегу добрым и отзывчивым, тем, кто всегда помогал в беде. Некоторые пришедшие и вовсе не могли скрыть слез. Плакали на прощании даже мужчины.

Рэпер Sir-J перестал выходить на связь поздно вечером 30 декабря 2023 года, о чем сообщили его родственники. Известно, что за день до этого он вернулся в Москву после концерта в Калининграде и отправился на дачу в Видное. Тогда он написал своему коллеге, что находится дома и собирается ложиться спать. Предварительно, в ту же ночь там начался пожар.

Несколько дней рэпер находился в розыске. Поиском занимались следователи и волонтеры. Спустя десять дней после пропажи рэп-исполнителя на его сгоревшей даче нашли человеческие останки. Предполагается, что они принадлежат музыканту. Фрагменты тела отправили на экспертизу. В ближайшее время специалисты вынесут заключение, хотя для родственников это — уже формальность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя вел рэпер Sir-J перед пропажей.

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