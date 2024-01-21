«Две женщины в квартире»: Лион Измайлов честно рассказал про развод с женой

Артист не устает шутить в свои 83 года, но и в его жизни были трагические ситуации, которые полностью переворачивали судьбу.

Писатель-сатирик Лион Измайлов вспомнил, как чуть не потерял любимую женщину. С Еленой Сорокиной он в браке уже более 50 лет, при этом их первый брак продлился всего три года.

Артист признался в эфире одного из федеральных каналов, что их первый союз рухнул из-за тяжелой обстановки в доме. Тогда он вместе с супругой жил со своими родителями.

Сорокина, как отмечается, часто конфликтовала со свекровью. Но жить отдельно от своих родителей Измайлов на тот момент не мог.

«Две женщины в одной квартире, у каждой свой характер. Мне бы, дураку, снять квартиру, но я мать не мог оставить, у нее год назад ушел муж из жизни. А потом мама заболела, и я стал совсем психованным. Я был в общении совсем не очень. И мы разошлись. Мы ничего не делили, кроме книг. Она ушла к маме», — рассказал сатирик.

Спустя полгода супруги развелись, а еще через пять месяцев осознали, что совершили ошибку и решили сойтись. Как вспомнил Измайлов, после расставания он поначалу чувствовал легкость, но потом душевное состояние изменилось — у него началась депрессия.

«Потому что ее не было рядом со мной. У меня что-то не ладилось. Она приехала и положила мне открытку в почтовый ящик с подписью: „Не отрекаются любя“», — поделился он.

Несмотря на то, что супруги вместе уже более 50 лет, стать родителями им не удалось. По словам Измайлова, отсутствие детей он смог пережить, Сорокиной же с этим смириться было гораздо сложнее.

«Для меня это не трагедия. Я эту ситуацию принял и все. Жена раньше из-за этого переживала, пыталась что-то сделать. Раньше ничего сделать было нельзя, иначе, возможно, мы бы попробовали», — добавил он.

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