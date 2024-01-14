Внебрачные дети: роковые страсти Александра Панкратова-Черного

Еще в студенческие годы актер мог стать отцом. Но судьба распорядилась иначе.

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черноый, известный по фильмам «Альфонс», «День Святого Валентина», «Импотент», «Мы из джаза», всегда был завидным женихом. Женщины теряли от него голову и мечтали построить с ним крепкую семью.

Бывшая возлюбленная Ирина Семиклетова жила с актером в период его юности. И недавно рассказала об одном внебрачном ребенке артиста, который так и не увидел своего отца, сообщает KP.RU.

Познакомились уже бывшие возлюбленные, когда он только учился в театральном училище. Практически сразу молодые стали жить вместе, как настоящая семья. Семиклетова мечтала подарить будущей звезде ребенка и вскоре забеременела. Но счастье продлилось недолго. В один из дней у Ирины открылось кровотечение и ее экстренно госпитализировали. Врачам спасти ребенка не удалось.

Спустя некоторое время после трагедии Семиклетова вновь забеременела и родила актеру дочь Светлану. Однако ребенок не смог скрепить их союз, они так и не связали себя узами брака. Пара распалась.

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