Российский МИД рассказал об условиях жизни удерживаемых в Мозамбике моряков

Люди стали заложниками финансово-имущественного спора в порту Мапуту.

Удерживаемые в Мозамбике российские моряки, ставшие заложниками финансово-имущественного спора в порту Мапуту, имеют возможность выходить на берег с судна и спокойно получают заработную плату. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказали в МИД РФ.

«Экипажу выплачивается заработная плата, имеется возможность схода на берег для покупки продуктов. Жалобы на здоровье отсутствуют», — подчеркнуло Министерство.

В ведомстве также заявили, что наши дипломаты постоянно контролируют ситуацию на борту удерживаемого судна Volopas. В то же время российским морякам оказывается любая нужная поддержка.

Недавно также сообщалось, что на борт судна доставили газовую плиту, а также благодаря российскому посольству в Мозамбике на шхуне пополнили запас технической воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз признал террористом политического лидера ХАМАС Яхью Синвара.