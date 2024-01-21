Драматично? Новый глава МИД Франции шокирован последствиям победы РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 127 0

Глава МИД Франции испугался захвата Россией рынка зерна после поражения Украины

Драматично? Новый глава МИД Франции шокирован последствиям победы РФ

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

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Когда Украина проиграет в конфликте, РФ сможет контролировать 30% экспорта зерна в мире.

После победы над Украиной на поле боя у России откроются возможности взять под контроль 30% зерна во всем мире. Об этом в интервью газете Le Parisien сообщил новый глава МИД Франции Стефан Сежурне.

«Если Украина проиграет, 30% экспорта пшеницы в мире попадут под контроль РФ. Французское зерно окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России стала бы драмой для наших аграриев и привела бы к инфляции», — поделился своими опасениями министр.

Он считает, что Франция обязана продолжить поддержку Украины, чтобы не затягивать военный конфликт. По словам дипломата, украинский президент Владимир Зеленский просто не сможет жить без этой помощи, так как его первостепенной задачей сейчас является демонстрация украинскому обществу, что их по-прежнему кто-то да поддерживает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Франция отправляет наемников и оружие на Украину. Словно в подтверждение своей ветрености Макрон еще в пятницу, когда тела его сограждан не все опознали, на встрече с военными делал вид, что ничего противоестественного не произошло.

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