Под контроль российских бойцов перешел населенный пункт Крахмальное
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Очередная победа наших войск наступила в Харьковской области.
Фото: Река Александр / ТАСС
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Под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Крахмальное. Очередная победа наших войск наступила в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Также на купянском направлении отражены семь атак механизированных бригад ВСУ и одной бригады нацгвардии Украины. Противник потерял 55 единиц живой силы.
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