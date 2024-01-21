По факту крушения самолета с россиянами в Афганистане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет в официальном Telegram-канале.

Авиасудно следовало в Москву из Ташкента. На борту находились шесть пассажиров, из них четверо — члены экипажа. По предварительной информации, все они — граждане России.

«Возбуждено уголовное дело по… части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что причиной крушения самолета в горах Афганистана стал отказ двух двигателей.