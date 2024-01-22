ФСБ задержала пособника киевского режима в Новокузнецке

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ России задержали в Новокузнецке пособника киевского режима. Он активно помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Как выяснилось, мужчина переводил деньги боевикам на покупку снаряжения. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в этот же день в ФСБ сообщили о задержании жителя Алтайского края. По данным спецслужб, он планировал совершить теракт на одном из ключевых объектов Минобороны РФ. Осуществлял он свою деятельность под руководством «кураторов» — украинских боевиков.

В отношении 44-летнего злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за покушении на совершение террористического акта.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину.

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