Чудесное спасение: среди отходов на мусороперерабатывающем заводе нашли собаку

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 265 0

На мусороперерабатывающем заводе в Обухово спасли йоркширского терьера

Чудесное спасение: среди отходов на мусороперерабатывающем заводе нашли собаку

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Как друг человека мог оказаться в такой опасной ситуации?

На мусороперерабатывающем заводе в подмосковном Обухово едва не случилась трагедия. В одном из мусорных баков, содержимое которого подлежало уничтожению, была найдена пожилая собака декоративной породы йоркширский терьер.

Как сообщают различные Telegram-каналы, собака оказалась ухоженной и была хорошо воспитана — на дворнягу не походила совсем. По всей видимости, животное случайно угодило в мусорный бак и отправилось на утилизацию.

Сейчас жизни животного ничего не угрожает, а работники завода активно занимаются поисками хозяев. Йорк находится под надежной защитой — его кормят, одевают и ласкают.

К счастью, собака не повторила трагичную участь кота Твикса, который совсем недавно погиб, оказавшись на улице. Первые несколько дней еще была надежда найти кота живым, однако позавчера хозяин Твикса подтвердил смерть животного.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал о самых ужасных расправах над животными.

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