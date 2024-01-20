Нечеловеческая жестокость: самые ужасные случаи расправы над животными

В последние годы в России печально участились случаи жестокого обращения с животными. Приговор суда по соответственной статье выносится крайне редко, а по оценкам зоозащитников до правоохранительных органов доходит лишь один процент подобных преступлений.

Казалось бы, что любовь к животным является абсолютной и «классической» ценностью, которая делает человека человеком, однако не всегда люди следуют этому «негласному» правилу. Самые немыслимые и громкие истории с вопиющим отношением к братьям нашим меньшим собрал 5-tv.ru.

Кот в мешке

ВКонтакте / Минприроды Ульяновской области / wall-169785555_7636

Несколько лет назад в городе Ульяновск на мусоросортировочном комплексе по обработке твердых коммунальных отходов работники нашли черного-белого кота. Животное непросто бегало рядом или поджидало внимательного человека неподалеку от комплекса. Его обнаружили на линии предсортировки, прежде чем зверь попал бы в сепаратор.

Сотрудник взял в руки небольшой мешок, чтобы проверить, если ли там металл. Однако герой почувствовал внутри что-то мягкое. Разрезав пакет, он был немало удивлен: на него осторожно и испуганно глядела пара маленьких глаз.

Сортировщик рассказывал, что котик совсем не мяукал и не шевелился в мешке. Именно поэтому определить, что внутри что-то живое, было невозможно — пушистому зверьку невероятно повезло. На вид он казался ухоженным, было видно, что животное домашнее.

Сейчас с котом из мешка все в порядке — он попал в Министерство природы региона и стал «заместителем» главы охраны животного мира. Прежние хозяева, выбравшие самый жестокий способ избавления от когда-то любимого питомца, так и не вышли на связь.

Кот Кузя

фото из открытых источников

К огромному сожалению, не всегда истории заканчиваются хорошо и счастливо. В 2021 году всю Россию поразило резонансное преступление, совершенное над рыжим котом Кузей. Этот случай считается одним из самых громких — инцидент заслуженно получил огласку общественности как со стороны обычных людей, так и со стороны звезд.

Питомец принадлежал Елене Лаврентьевой, которая проживала вместе с сыном Артемом, невесткой Анной и внучкой. Со свекровью женщина спорить боялась, поэтому предпочитала «отыгрываться» на ее любимце, преследуя цель отомстить матери супруга за все причиненные обиды и недопонимания.

Анна пытала Кузю вместе с мужем, нередко свидетелем зверств становилась их малолетняя дочь. Примечательно, что издевательства продолжались даже тогда, когда Елена Лаврентьева пребывала дома — хозяйка часто носила наушники.

Хромота, внезапная пугливость и вылезающая шерсть списывались на взрослый возраст пушистого — котику было 14 лет. Однажды живодеры заперли бедное животное в своей комнате и обманули Елену, сказав, что он убежал. Истязания продолжались на камеру, пока маленького зверька не замучили до смерти.

Анна и Артем понесли свое наказание: были подписаны многочисленные петиции, чтобы садистов покарали. На них возбудили уголовное дело, а спустя два месяца приговорили к нескольким годам лишения свободы. Кроме того, пару лишили родительских прав на общую дочь.

В Санкт-Петербурге коту Кузе установили памятник в честь всех замученных животных.

Хабаровские живодерки

Моргулис Дмитрий / ТАСС

В октябре 2016 прогремела череда особо жестоких издевательств над животными. Две девушки из Хабаровска 17 и 16 лет, Алена Савченко и Алина Орлова, «прославились» своими зверствами на весь мир. Живодерки снимали на камеру свои преступления и хвастались ими в сети: виновницы получали удовольствие от своих действий.

Своих жертв они находили по объявлениям: «Отдам в хорошие руки». Многие даже не догадывались, какая судьба ждет их питомцев.

«Мне позвонила девушка, сказала, что ей нужен щенок для своей бабушки в частный дом. На встречу она приехала вместе с подругой. Некоторое время я еще вела с ней переписку, она говорила, что щенок освоился, затем пропала. А потом я увидела фотографии своего погибшего щенка в интернете», — приводили слова жительницы города в KP.RU.

Расправлялись над кошками, собаками, мышами, птицами и даже крабами Орлова и Савченко самыми различными изощренными способами. Свои ужасы они творили в заброшенном недостроенном здании. Социальные сети потрясали жуткие кадры, на которых неустановленные девушки издевались над невинными живыми существами.

Рано или поздно личности садисток раскрылись благодаря Интернет-пользователям, которые вычислили девушек по одежде, обуви и украшениям — лица на фотографиях были скрыты. Следствие насчитало около 15 замученных животных, однако, вероятно, что на деле их было намного больше.

Алину и Алену признали виновными в преступлениях и осудили на три и четыре года лишения свободы. Вынесли приговор также и их сообщнику, который помогал девушкам в монтаже видеороликов.

Малолетние убийцы

Очередной вопиющий случай также произошел в 2019 году в Башкирии. На этот раз виновниками в столь ужасных действиях стали двое школьников, которые почувствовали опьяняющую «власть» и безнаказанность. Живодеры зверски расправились с 11 бродячими щенятами, снимая все на камеру, как и девушки из Хабаровска. Свой «подвиг» они выложили в Интернет.

Малолетние преступники нашли убежище бездомной собаки, которая недавно родила щенков. Они бросили к животным петарду, после чего мать малышей выбежала на трассу и насмерть попала под машину. После подростки продолжили использовать пиротехнические изделия. Некоторым из несчастных животных они вкалывали неизвестные вещества.

Спустя некоторое время ужасающие кадры попали в руки учителей и одноклассников. К несчастью, садисты не понесли никакого наказания.

Защита животных сегодня

ВКонтакте / Ольга Кудряшова / id94099594

Накануне Россию вновь поразила жестокая история. В поезде дальнего следования Екатеринбург — Санкт-Петербург проводница вагона заметила кота и, посчитав его бездомным, выкинула на мороз. Животное ехало с родственником своего хозяина, причем, для него был куплен специальный билет.

Сегодня утром стало известно, что котик Твикс найден мертвым. Его ухо оказалось отморожено, лапы стерты, а на животе нашли рваные раны, вероятно, приобретенные во время драки с собаками.

Грустный и несправедливый случай заставил задуматься многих. Теперь приняты новые меры, контролирующие обращение с животными даже при их перевозке. Руководством РЖД принято решение изменить правила.

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — заявили в компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с котом Твиксом, выкинутым из поезда.