Из-за гусениц: звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан попал в больницу

Что произошло со знаменитым актером?

Британский актер Джейми Дорнан, сыгравший во франшизе «50 оттенков», попал в больницу в Португалии. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда перед госпитализацией поехал играть в гольф, рассказал друг артиста Гордон Смарт. После этого их самочувствие резко ухудшилось — у Дорнана проявились симптомы сердечного приступа, а также онемели конечности.

Смарт затем поехал в больницу, а по возвращению в отель увидел Дорнана, подключенного к медицинскому оборудованию. Изначально приятели посчитали, что все это обусловлено переизбытком алкоголя с кофеином.

Но врачи сообщили им, что дело в крошечных ядовитых гусеницах, которые обитают на юге страны. В их волосках содержится тауметопоин — из-за этого вещества у мужчин старше 40 возникают сердечные приступы, а также появляется раздражение кожи и глаз.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Валентина Талызина проводит день рождения в больнице.