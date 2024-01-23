«Настя, подожди»: дочь звезды «Курьера» Немоляевой уехала из России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 89 0

Старшая дочь звезды «Курьера» Немоляевой переехала в Аргентину

«Настя, подожди»: дочь звезды «Курьера» Немоляевой уехала из России

Фото: Кадр из к/ф «Курьер», реж. Карен Шахназаров, 1986 г.

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Актриса не стала раскрывать свое отношение к решению наследницы, отметив, что всегда старалась спокойно принять любой ее выбор.

Актриса Анастасия Немоляева со спокойной душой отправила старшую дочку Софию вместе с мужем жить в Аргентину. Звезда фильма «Курьер» призналась, что она никогда не встревала в личную жизнь наследницы, уважая ее выбор.

«Каждый раз, когда появлялись какие-то молодые люди, ухажеры, даже если мне что-то не нравилось, я очень уважала этот выбор. Говорила: „Настя, подожди, возможно, этот человек будет твоим зятем и может так случиться, что тебе придется прожить с ним долгую жизнь“. Поэтому я никогда не встревала», — рассказала она в одной из программ на федеральном канале.

При этом такой подход к воспитанию она применяла не только к Софии, но и к остальным двум дочерям — Евдокии и Ефросинье. Благодаря чему у нее со взрослыми детьми сейчас очень доверительные отношения.

«Мы всегда о чем-то можем поговорить. Конечно, чем-то интимным между собой делятся… Они дико дружные, просто не разлей вода», — добавила знаменитость.

Вместе с тем она призналась, что ее папа не был таким открытым к ухажерам. Несмотря на то, что Немоляева в браке за Вениамином Скальниковым, имя которого в японском паспорте Цутому Исидзима, уже более 30 лет, родитель до сих пор опечален выбором наследницы.

«Папа представлял себе, что у меня будет совсем другой муж. Он до сих пор, наверно, опечален. Все время надеялся, что это будет русский блондин, оператор или режиссер», — заявила Немоляева.

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