Закон о регулировании сервиса рассрочки должен быть принят к 1 июня
Почему необходимо навести порядок в этом сегменте?
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В этом году в России примут закон, который будет регулировать рынок рассрочки. Как пишут «Известия», новые правила планируют утвердить к 1 июня.
На данный момент эта сфера деятельности кредитных организаций находится в «серой зоне», люди не могут без потерь отказаться от допуслуг, часто не имеют доступа к информации о штрафах и комиссиях, а их долг может перейти к коллекторам.
Чтобы защитить клиентов от таких последствий, Центробанк предлагает распространить на сервис рассрочки основные механизмы закона о потребительских кредитах, где эти моменты уже учтены. Кроме того, информацию о таких займах будут передавать в Бюро кредитных историй, чтобы она учитывалась при определении долговой нагрузки.
Ранее 5-tv.ru писал, что делать, если банк навязывает дополнительные услуги при оформлении кредита.
Читайте также
74%
-0.62 95.89
-0.49
Нашли ошибку?