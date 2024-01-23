Войска Украины обстреляли белгородский хутор из противотанковых гранатометов

|
Евгения Романова
Евгения Романова 208 0

Гладков: ВСУ обстреляли хутор Панков из гранатомета СПГ-9 «Копье»

Войска Украины обстреляли белгородский хутор из противотанковых гранатометов

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Есть ли пострадавшие в результате атаки?

Вооруженные силы киевского режима атаковали хутор Панков в Шебекинском городском округе Белгородской области из противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По хутору Панков выпущено два выстрела из гранатомета СПГ-9 „Копье“. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Гладков добавил, что на территории Шебекинского округа российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Также ВСУ выпустили по поселку Красное три минометных снаряда. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал, но оказалась повреждена линия электропередачи. К настоящему времени все починили.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал человек. ВСУ нанесли удар по мирным жителям в селе Репьяховка.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
23 янв
«Нас ждали»: какое оправдание своим провалам нашли боевики ВСУ
23 янв
«Служу России»: Герой СВО Шамалюк рассказал о взятии в плен боевиков Украины
23 янв
«Все начал Буш-младший»: почему Трамп не изменил бы политику США по Украине
23 янв
«Кардинальные отличия» — Песков об ударах РФ по Украине и атаках ВСУ
23 янв
«В десятки раз»: российская артиллерия увеличила интенсивность работы в ДНР
23 янв
«Мы наблюдаем»: в НАТО исключили надвигающуюся угрозу со стороны РФ
23 янв
Инженеры ВС России проделали брешь в минно-взрывных заграждениях ВСУ
23 янв
Француз Дрион из «харьковского списка» публиковал фото с оружием на Украине
23 янв
В Киеве слышны взрывы
23 янв
«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО
-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
Нужен правильный подход: как воспитывать детей по знаку зодиака

Последние новости

19:27
«Новая реальность»: СМИ раскрыли, куда перенесут столицу из Киева после поражения ВСУ
19:09
Названа приоритетная версия крушения самолета Falcon 10 в Афганистане
18:53
«Образ извращенца»: сексолог объяснила, почему Алибасов сменил семь жен
18:46
Историческое событие: как Россия будет строить в Египте АЭС «Эль-Дабаа»
18:35
Три кита ожирения: почему жители России все чаще страдают от проблем с лишним весом
18:17
В Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Хватает на работе»: Вячеслав Макаров об отношении к экстремальным развлечениям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса