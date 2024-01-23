Войска Украины обстреляли белгородский хутор из противотанковых гранатометов

Гладков: ВСУ обстреляли хутор Панков из гранатомета СПГ-9 «Копье»
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
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Есть ли пострадавшие в результате атаки?
Вооруженные силы киевского режима атаковали хутор Панков в Шебекинском городском округе Белгородской области из противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По хутору Панков выпущено два выстрела из гранатомета СПГ-9 „Копье“. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Гладков добавил, что на территории Шебекинского округа российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Также ВСУ выпустили по поселку Красное три минометных снаряда. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал, но оказалась повреждена линия электропередачи. К настоящему времени все починили.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал человек. ВСУ нанесли удар по мирным жителям в селе Репьяховка.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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