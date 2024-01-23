Объявились еще восемь пострадавших из-за мошенничества Шабутдинова

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 61 0

Еще восемь новых эпизодов появились в уголовном деле блогера Шабутдинова

Объявились еще восемь пострадавших из-за мошенничества Шабутдинова

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Они потратили до 350 тысяч рублей на образовательные курсы инфоцыгана.

Еще восемь пострадавших написали заявления на блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Так, 22 января в уголовном деле о мошенничестве появились восемь новых эпизодов. В заявлениях пострадавших также говорится и о сообщнике блогера Василии Алексееве.

Среди потерпевших есть как молодые люди, так и девушки. Они потратили на образовательные курсы Шабутдинова круглые суммы в размере от 150 до 350 тысяч рублей. Заявители надеялись получить высокие результаты, которые пообещал им блогер, но так и не достигли их.

Блогер Шабутдинов был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

На прошлой неделе источник 5-tv.ru сообщал о 12 новых эпизодах в уголовном деле Аяза Шабутдинова. В суд обратились обманутые жители Москвы и Подмосковья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аяз Шабутдинов и его сообщник причастны к похищению одного миллиона рублей.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
Нужен правильный подход: как воспитывать детей по знаку зодиака

Последние новости

19:27
«Новая реальность»: СМИ раскрыли, куда перенесут столицу из Киева после поражения ВСУ
19:09
Названа приоритетная версия крушения самолета Falcon 10 в Афганистане
18:53
«Образ извращенца»: сексолог объяснила, почему Алибасов сменил семь жен
18:46
Историческое событие: как Россия будет строить в Египте АЭС «Эль-Дабаа»
18:35
Три кита ожирения: почему жители России все чаще страдают от проблем с лишним весом
18:17
В Мариинском дворце прошел торжественный прием в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Хватает на работе»: Вячеслав Макаров об отношении к экстремальным развлечениям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса