Объявились еще восемь пострадавших из-за мошенничества Шабутдинова

Они потратили до 350 тысяч рублей на образовательные курсы инфоцыгана.

Еще восемь пострадавших написали заявления на блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Так, 22 января в уголовном деле о мошенничестве появились восемь новых эпизодов. В заявлениях пострадавших также говорится и о сообщнике блогера Василии Алексееве.

Среди потерпевших есть как молодые люди, так и девушки. Они потратили на образовательные курсы Шабутдинова круглые суммы в размере от 150 до 350 тысяч рублей. Заявители надеялись получить высокие результаты, которые пообещал им блогер, но так и не достигли их.

Блогер Шабутдинов был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

На прошлой неделе источник 5-tv.ru сообщал о 12 новых эпизодах в уголовном деле Аяза Шабутдинова. В суд обратились обманутые жители Москвы и Подмосковья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аяз Шабутдинов и его сообщник причастны к похищению одного миллиона рублей.