Три кита ожирения: почему жители России все чаще страдают от проблем с лишним весом

И что делать, если занятия спортом не помогают?

В России растет количество людей, страдающих ожирением: по данным Росстата, в 2022-м их стало на 9,4% больше. Это при том, что количество людей, занимающихся спортом, тоже увеличивается и уже достигает почти 70 миллионов человек.

Как в россиянах сочетаются любовь к физическим нагрузкам и проблемы с ожирением, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Екатерина Килипко.

Ожирение как серьезная проблема

В 2022-м, согласно данным Росстата, в России было выявлено 419 тысяч новых случае ожирения, что на 9,4% больше, если сравнивать с предыдущим годом. При этом, не последнюю строчку занимает детское ожирение — более 108 тысяч зарегистрированных случаев за год.

Среди причин специалисты называют болезни эндокринной системы, расстройство питания и нарушение обмена веществ, а также сахарный диабет. Последним страдают порядка пяти с половиной миллионов человек.

На заседании Совета по физической культуре и спорту в октябре 2023-го министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что ожирением страдает 11% населения РФ.

«Ожирение — это не только артериальная гипертония, внешний вид, это, в том числе злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, и препятствует борьбе организма с злокачественными новообразованиями и создает предпосылки факторов для его развития», — подчеркивал глава Минздрава России.

Мурашко назвал борьбу с ожирением одним из приоритетных направлений ведомства.

Но, что интересно, одновременно Росстат фиксирует и резкое увеличение числа жителей РФ, занимающихся спортом. Если в 2010 году их было 26 миллионов человек, то к 2015-м число выросло до 43 миллионов, а в 2022-му любителей физических нагрузок стало почти 70 миллионов.

Три составляющих проблемы

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Екатерина Килипко напоминает, что не только физические нагрузки способствуют поддержанию нормального веса.

По ее словам, на килограммы влияют три фактора: отсутствие рационального питания, повышенная тревожность и низкая образованность в вопросах борьбы с лишним весом среди россиян.

«Во-первых — повышенная тревожность среди населения. Начало этому положил COVID в 2019 году. И с тех пор этот уровень тревожности и поддерживается на постоянном уровне, даже моментами все больше и больше нарастает. Не все люди могут справляться со своими эмоциями, со стрессом без еды», — объясняет специалист.

Килипко отмечает, что, согласно опросам, при стрессе повышенный аппетит отмечается у 60% респондентов. А, если учитывать многообразие питания и доступность современного человека к продуктам глубокой промышленной переработки, то возникает вторая, по мнению эксперта, причина ожирения.

«Фастфуд, все полуфабрикаты, продукты, которые призваны сэкономить наше время, выпечка, сладости… Как правило, они являются очень высококалорийными и несут в себе низкую пищевую ценность», — подчеркивает врач-диетолог.

Кроме того, по мнению Татьяны Килипко, способствует ожирению среди населения России и его достаточно низкая образованность в вопросах рационального питания.

Ведь, несмотря на то, что информации очень много, зачастую она весьма противоречива и, следовательно, правильного и полноценного представления у людей попросту нет.

Например, мало кто задумывается, что, если резко бросить есть и активно заняться спортом, аппетит только вырастет, ведь организм начинает расходовать больше энергии.

«Если он изначально не изменил свои пищевые привычки, если он изначально не перешел на рациональное питание, он, соответственно, начинает есть больше той еды, которая и привела его к избыточному весу. Здесь замкнутый круг: больше двигаюсь — больше ем — вес либо растет либо стоит на месте», — говорит специалист.

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