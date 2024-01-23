«Скоро объявят»: что приготовил Запад для Украины
Чешский экс-дипломат Друлак: Запад открыто заявит о разделе Украины
Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Незалежная продолжает «сыпаться» в ходе конфликта с Россией.
Вскоре западные страны начнут открыто соглашаться с необходимостью раздела Украины для того, чтобы завершить конфликт. Об этом сообщил дипломат от Чехии в интервью местному изданию Parlamentni listy.
«Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины», — сообщил он.
Он также отметил, что все надежды западных союзников на то, что Киев получит ряд территорий обратно — несбыточны. Трезвый взгляд на вещи состоит в том, что Украина, так или иначе, будет значительно уменьшена, так как продолжает «сыпаться» в ходе конфликта с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какое оправдание своим провалам нашли боевики ВСУ. В конце 2023 года сам Залужный признал, что войска потерпели неудачу в ходе операции.
Читайте также
74%
-0.62 95.89
-0.49
Нашли ошибку?