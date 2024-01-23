«Нас ждали»: какое оправдание своим провалам нашли боевики ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 139 0

Mundo: ВСУ винят предварительную огласку в провале летнего контрнаступления

«Нас ждали»: какое оправдание своим провалам нашли боевики ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

В конце 2023 года сам Залужный признал, что войска потерпели неудачу в ходе операции.

Западные страны и власти Украины виноваты в том, что летом 2023 года ВСУ провалили контрнаступление. В частности, успехи не были достигнуты из-за предварительной огласки. Об этом сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на вступившего в ряды ВСУ украинский спортсмен Андрей Онистрат.

«Все (украинское руководство) занималось объявлением того, куда мы направляемся, и конечно, нас ждали», — сказал он.

Украина, США и их союзники, а также западные СМИ распространяли «сотни, если не тысячи прокламаций, графиков и анализов будущей военной операции». Также, по словам спортсмена, Киев поставил перед боевиками нереальные задачи. К этому добавляется давление Запада.

Отмечается, что ВСУ в значительной степени обвиняют США и Европу в недостаточной помощи.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. На фоне спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.

Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики пытаются копировать российскую оборонительную линию.

Тема:
Спецоперация
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