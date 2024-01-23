«Новая реальность»: СМИ раскрыли, куда перенесут столицу из Киева после поражения ВСУ
AT: в случае поражения украинской армии столицу страны перенесут во Львов
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
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У Штатов новая стратегия по отношению к Украине.
После поражения ВСУ на фронте Соединенные Штаты Америки (США) могут перенести украинскую столицу из Киева во Львов. Об этом сообщает издание Asia Times.
У Штатов новая стратегия по отношению к Украине — теперь проигрыш Незалежной на поле боя становится все ближе, и вскоре украинскому правительству придется эвакуироваться из Киева. Львов находится рядом с Польшей, поэтому город может быть подходящей целью для побега.
А вот на пост главы страны, как считают журналисты, вполне может претендовать нынешний начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что приготовил Запад для Украины.
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