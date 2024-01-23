«Попытка закамуфлировать»: Песков жестко ответил на территориальные претензии Зеленского

Все заявления Зеленского имеют только одну цель.

Нельзя назвать заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России глупостью, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима», — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что у Зеленского большие проблемы и он должен уже понимать, как их можно решить.

Но вместо этого, по словам Пескова, Зеленский «изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег».

«Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов. но этого нет. Они кончаются у его спонсоров», — заключил Песков.

Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» 22 января 2023-го. Документ опубликован на сайте его офиса. В нем указывается на необходимость разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России».

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