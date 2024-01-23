«Дали одобрение»: в ЕС придумали, что сделать с российскими активами

Bloomberg: ЕС поддержал введение налога на доходы от российских резервов
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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С конфискацией не сложилось из-за юридических сложностей, однако европейские политики нашли другой выход.
Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) поддержали идею о введении налога на прибыль, получаемую с замороженных активов России. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно предложению, прямой конфискации средств не последует. Для этого ранее не смогли найти юридических оснований и приступили к поиску других выходов.
«Европейские министры иностранных дел дали свое политическое одобрение на налог на доход», — указано в публикации.
Авторы сообщают, что этот вопрос будет обсуждаться уже на текущей неделе. Его рассмотрят послы стран ЕС. Отмечается, что прямую конфискацию российских активов не поддержали, в том числе в ФРГ.
Известно, что в ЕС намерены использовать замороженные средства России для помощи Украине. Союзники Киева считают, что Москва должна вложиться в восстановление страны.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, Евросоюз начал переговоры по новому пакету антироссийских санкций.
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