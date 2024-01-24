Убийцы из леса: почему в России участились случаи нападения хищников на людей
В России участились случаи нападения хищников на людей
Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru
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Подсветила проблему ужасающая история из Курганской области.
Вся страна сейчас следит за событиями, которые разворачиваются в Курганской области. Там охотники выследили и убили волка, который загрыз женщину в местном коттеджном поселке.
Местные жители говорят, что хищники постоянно приходят из леса, причем их не пугают ни люди, ни собаки — именно поэтому и погибла женщина: она пыталась спасти своего пса. Корреспондент «Известий» Наталья Григорьева все расскажет.
Ранее 5-tv.ru писал, что трагический инцидент произошел в ночь на 23 января 2024 года. По словам главы округа, волк зашел в поселок «Курорт «Озеро Медвежье» и напал на местных жителей.
Еще трое пострадавших находятся под наблюдением медиков, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Впоследствии зверь был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов.
По словам чиновника, это первый случай нападение волка на человека, произошедший непосредственно на территории населенного пункта. После случившегося охотники проверяют окрестности, чтобы исключить повторение трагедии.
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