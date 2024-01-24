Готов вылететь сию секунду: какое решение принял принц Гарри из-за болезней в королевской семье

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 68 0

Daily Mirror: принц Гарри захотел помириться с королевской семьей

Готов вылететь сию секунду: какое решение принял принц Гарри из-за болезней в королевской семье

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Robert Schmiegelt

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Родственникам для примирения с блудным отпрыском, оказывается, нужно было просто слечь с недугами — и вот знаменитый бунтарь уже собирает чемоданы.

Принц Гарри бросил жену Меган Маркл и вернулся в отчий Букингемский дворец. Примерно таких заголовков ждут многие фанаты королевской семьи Великобритании.

Герцог Сассекский, как сообщает Daily Mirror, всерьез задумался о долгосрочной поездке домой из-за проблем со здоровьем у родственников. Дрогнуло ли у него сердце после недугов у близких, остается открытым вопросом.

По информации инсайдеров, принц Гарри чувствует вину за недавнюю вражду с супругой брата Уильяма — Кейт Миддлтон — в связи с нынешним положением. Та перенесла операцию и сейчас находится в больнице.

Отец Гарри, король Карл III, тем временем готовится к госпитализации, ему предстоит корректирующее лечение аденомы простаты. Принцесса Уэльская «вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи», говорит источник, да и монарх «отложил публичные мероприятия на период выздоровления».

Прежде стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл, узнав о недугах Карла III и Кейт Миддлтон, проявили вежливое беспокойство и вышли на связь. Но заботливой беседы с родней герцогу Сассекскому явно недостаточно.

Он теперь хочет по-настоящему воссоединиться с семьей, потому что, вероятно, осознал ее ценность. Принц Гарри и Маркл уже позвонили во дворец и предложили свою помощь, говорится в материале.

«Хотя многое произошло, подобные времена напомнили ему, что жизнь коротка, а семья важна», — говорят инсайдеры.

Источники утверждают, что принц Гарри сию секунду вылетел бы в Великобританию, если бы сомневался, что рядом с его отцом надежные люди. Но пока операция не состоялась, и за королем есть кому ухаживать, он не спешит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных скандалах в жизни Кейт Миддлтон.

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