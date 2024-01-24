Американские войска нанесли новый удар по Йемену

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

ВС США уничтожили две ракеты хуситов при нанесении удара по Йемену

Американские войска нанесли новый удар по Йемену

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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В Штатах сочли ракеты хуситов непосредственной угрозой для своих кораблей.

Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли новый удар по Йемену, целью стали две противокорабельные ракеты, принадлежащие хуситам. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) на странице в соцсети X.

«США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, которые были нацелены на южную часть Красного моря и были готовы к запуску», — говорится в сообщении.

Ракеты находились в районах Йемена, они, отметили в США, представляли «непосредственную угрозу» американским торговым судам и кораблям.

Конфликт начался с ноября 2022 года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе.

Тем самым они пытаются выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа. 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.

Россия осудила действия США и Великобритании, назвав их нелегитимными. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, атака стран стала угрозой миру и безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22 января хуситы нанесли ракетный удар по военному кораблю США в Аденском заливе. Движение «Ансар Алла» пообещало и впредь отвечать на любые атаки Вашингтона. Уже на следующий день США и Великобритания нанесли новые удары по восьми объектам хуситов.

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