США и Великобритания нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

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Целью стали подземные склады повстанцев и сооружения, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mcs1 Eric Garst / U.S. Navy; 5-tv.ru

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США и Великобритания снова начали бомбить Йемен. Западная коалиция нанесла удары по восьми объектам йеменских хуситов.

Целью стали подземные склады повстанцев и сооружения, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Эта атака последовала за нападением хуситов на грузовой корабль США в Аденском заливе.

Об успешном обстреле ракетами судна заявил представитель группировки. Однако эту информацию опровергли американские военные, сообщив, что борт находится в безопасности.

Напомним, хуситы пообещали атаковать корабли США и Великобритании в Красном и Аравийском морях в ответ на их военные действия в Йемене.

Западная коалиция начала операцию после того, как группировка стала атаковать торговые суда в Красном море, которые связаны с Израилем. Это заставило крупных европейских поставщиков менять свои маршруты, что, в свою очередь, подорвало мировую торговлю.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ливане предостерегли Израиль от начала войны.

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