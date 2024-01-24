Юрий Короткий освобожден от должности первого замдиректора Росфинмониторинга

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга Короткого

Юрий Короткий освобожден от должности первого замдиректора Росфинмониторинга

Фото: fedsfm.ru Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

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Этот пост он занял в 2012 году.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого. Документ обнародован на сайт официального публикования правовых актов.

«Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — говорится в указе.

Соответствующий документ вступает в силу со дня его подписания. Пока неизвестно, кто займет место Короткого.

Юрий Короткий начал работать в Росфинмониторинге в 2002 году. С того момента он занимал различные должности, в том числе руководил управлениями координации и взаимодействия финансового анализа и финансовых расследований. Пост замглавы Росфинмониторинга Короткий занял в 2012 году.

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