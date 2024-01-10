Подозреваемая в халатности глава Кургана Ситникова ушла в отставку

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Кто займет ее место?

Подозреваемая в халатности глава Кургана Ситникова ушла в отставку

Фото: Игорь Меркулов / ТАСС

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Глава Кургана Елена Ситникова, которая проходит подозреваемой по делу о халатности, ушла в отставку. Отмечается, что досрочно сложить полномочия чиновница решила самостоятельно.

«Решение принято в соответствии с федеральным законом и уставом города», — пишет городская дума Кургана в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Коллектив администрации города проводил бывшего мэра с цветами и аплодисментами. Коллеги выразили ей благодарность за работу.

Известно, что временно исполняющей обязанности главы Кургана назначена Анастасия Аргышева.

Должность градоначальника Ситникова занимала с июля 2021 года. Ранее она занимала пост заместителя главы Кургана, а также возглавляла департамент социальной политики.

Ситникова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в халатности, в результате которой погибли двое и более лиц. Ситникова была задержана 26 декабря. По месту ее жительства и работы были проведены обыски. Суд избрал чиновнице меру пресечения в виде запрета определенных действий. Источник отмечал, что ее задержание может быть связано с крупными природными пожарам, которые произошли в регионе весной прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта.

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