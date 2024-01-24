ФАС выявила доминирование Ozon и Wildberries на рынке маркетплейсов

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

ФАС: доля Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов составляет около 80%

ФАС выявила доминирование Ozon и Wildberries на рынке маркетплейсов

Фото: Елагин Сергей / ТАСС

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В декабре 2023 года служба проанализировала состояние конкуренции в этой сфере.

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ установили, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов. Об этом сообщил руководитель Максим Шаскольский в ходе встречи с представителями ассоциации «Некоммерческое партнерство «Объединение корпоративных юристов» (НП «ОКЮР»), маркетплейсов и правообладателей.

Он рассказал о большом количестве жалоб от потребителей и компаний малого и среднего бизнеса (МСП) на работу маркетплейсов. В частности, в письмах говорится о завышении логистических затрат, навязывании невыгодных условий, начислении штрафов. В декабре 2023 года ФАС полностью проанализировала состояние конкуренции на рынке маркетплейсов.

«Установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка. Да, сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений», — сказал Шаскольский.

Данные Росстата сообщают, что объем интернет-продаж крупных и средних организаций в ноябре 2023 года в России вырос на 29,4% по сравнению с тем же месяцем 2022-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Ozon начали продавать автомобили. Опция онлайн-покупки машины доступна только для жителей Москвы и Подмосковья.

Также недавно появилась новость, что Wildberries изменил около 20 положений, касающихся взаимоотношения сервиса и покупателей. В том числе поднялась цена отказа от товара.

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