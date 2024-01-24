В Сенате США поддержали идею о передаче активов России в пользу Украины

За инициативу проголосовали 20 членов профильного комитета.

Проект о передаче замороженных активов России для помощи Украине получил поддержку комитета по международным отношениям Сената США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Данную инициативу поддержали 20 членов профильного комитета, против проголосовал только сенатор Рэнд Пол. Теперь Сенату предстоит рассмотреть законопроект — его примут при единогласном одобрении всех членов верхней палаты парламента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны ЕС опасаются ответа России на конфискацию замороженных активов и поэтому пока не пришли к договоренностям. Западные государства лишь могут договориться о налогообложении прибыли от активов с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины.

План эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных российских активов ЕК представила в конце 2023 года. Согласно ожиданиям, доходы от активов России поступят в бюджет ЕС на 2024–2027 годы.