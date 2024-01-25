«Движение в нужную сторону»: за что в России артисты получают премии в области культуры

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Певцов: у общества в России есть запрос на традиционную культуру

«Движение в нужную сторону»: за что в России артисты получают премии в области культуры

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

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У населения страны сформировался определенный запрос.

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил семь наград ежегодной правительственной премии в области культуры. В этом году награда, к примеру, была вручена альтисту и дирижеру Юрию Башмету.

Приз он получил за поставленный еще в 2021 году концерт-реквием «22 июня. Ровно В 4 утра». Некоторое время назад появилась информация, что российское правительство заинтересовано в театральных постановках, которые отражают традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Народный артист России Дмитрий Певцов подчеркнул, что у общества и властей есть запрос на подобные темы, пишет издание URA.RU.

«Я оптимистически смотрю на то, что происходит у нас в культуре, искусстве, хотя можно бесконечно ругать и то, и другое, и предъявлять претензии, но движение серьезное в нужную сторону уже происходит», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский современный художественный театр отправился в Китай с постановкой «Анна Каренина».

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