Игрушечные войска: в Британии сделали унизительное признание об армии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 39 0

Генерал Сандерс: армия Британии слишком слаба для крупного конфликта

Игрушечные войска: в Британии сделали унизительное признание об армии

Фото: Andrew Matthews / ТАСС

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И это — из уст главы английского Генштаба.

Вооруженные силы Британии слишком слабы для крупного военного конфликта. Об этом заявил глава британского Генштаба генерал Патрик Сандерс.

Издание The Telegraph отмечает, что в ходе выступления на форуме International Armoured Vehicles в Лондоне он указал, что Британии при «конфликте» НАТО с Россией потребуется организовать призыв населения в армию — причем как мужчин, так и женщин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России связали учения НАТО с возвращением к схемам холодной войны. Замглавы министерства Александр Грушко считает, что именно такие вещи знаменуют продолжение развязываний Западом гибридной войны против России.

Уже стартовали учения с участием 90 тысяч военнослужащих альянса. Грушко подчеркнул, что в рамках учений будет проводиться подготовка маневров в атмосфере «искусственно разогреваемой обстановки военного психоза», а также ожидается, что будут отрабатываться варианты боя с «сопоставимым противником».

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