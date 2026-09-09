Черные кредиторы наращивают онлайн-активность

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Распространение нелегальных кредитных услуг в интернете осложняет борьбу с такими организациями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Взять заем онлайн — и остаться без квартиры. Центробанк предупреждает о черных кредиторах в интернете.

Как выяснили «Известия», за несколько месяцев регулятор выявил 360 таких нелегалов, и это в шесть раз больше, чем год назад.
Их цель — не заработать на процентах, а завладеть имуществом.

Самая коварная схема — «возвратный лизинг». Звучит красиво, на деле — клиент продает квартиру по заниженной цене, чтобы получить наличные, и остается жить как арендатор.

Вернуть долг почти невозможно из-за кабальных условий, а недвижимость переходит кредиторам при первой же просрочке.

Вообще, заставить заключить договор купли-продажи вместо кредитного — классика мошенников. Таким образом преступники во Владивостоке обманули пенсионеров на 12 миллионов рублей.

Единственный надежный способ не стать жертвой — не брать займы под залог. А если решили пойти на риск — проверяйте черные списки на сайте Центробанка. И изучайте, что подписываете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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