Признались? В Совете Евросоюза заявили о желании подорвать экономику РФ

По этому поводу состоялось слушание в суде. Было ли принято решение?

Двумя днями ранее, 23 января, в Суде общей юрисдикции Евросоюза состоялось слушание по иску Национального расчетного депозитария к Совету Евросоюза по поводу введения санкций в отношении НРД в июне 2022 года. Эти рестрикции закрепили заморозку иностранных активов российских частных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела.

Совет обосновал свое решение по санкциям тем, что НРД — центральный депозитарий России, он играет существенную роль в работе российской финансовой системы и ее связи с международной. Европейская сторона указывала на прямое и косвенное обеспечение НРД возможности для Москву осуществлять свою деятельность.

«Трудности центрального депозитария могут привести к финансовой и экономической нестабильности и подорвать доверие к правительственной программе управления долгом», — отмечается в материалах Совета Евросоюза.

По итогам слушаний не было вынесено решение, отметили в депозитарии. Однако работа будет продолжаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июне 2022 года президент России Владимир Путин установил временный порядок доплат по внешнему валютному долгу. Москва получила право выплачивать его в рублях, открытая счета на имя иностранных депозитариев. Также в конце декабря 2022-го Минфин Люксембурга позволил временно разблокировать активы российского НРД в рамках девятого пакета санкций Евросоюза.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.