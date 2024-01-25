Серьезные травмы: в каком состоянии находится фигуристка Симонова после падения

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 21 0

У фигуристки Марии Симоновой после падения закрытая черепно-мозговая травма

Серьезные травмы: в каком состоянии находится фигуристка Симонова после падения

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Спортсменка прошла КТ. Какие результаты?

Российская фигуристка Мария Симонова столкнулась с серьезными проблемами после падения и удара головой об лед. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

Спортсменка получила закрытую черепно-мозговую травму. В теменной области фигуристки гематома мягких тканей. Также у нее диагностирован ушиб бедра.

Симонову перевели из реанимации в нейрохирургию. Компьютерная томография (КТ) показала, что здоровью юной спортсменки ничего не угрожает — все излечимо.

Симонова упала на лед во время поддержки на парном прокате в Москве на всероссийских соревнованиях «За призы президента Федерации фигурного катания Москвы». Она сильно ударилась головой. Отмечается, что 14-летняя спортсменка завершила номер с 17-летним партнером Марком Бреславским, а затем ее доставили в больницу на машине скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурист с ампутированными конечностями Роман Костомаров вновь превзошел себя и увлекся экстримом.

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