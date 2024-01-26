Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Самая последняя неделя года кролика! 4 февраля по солнечному календарю кролик сменяется драконом, а по Лунному календарю это произойдет только 10 февраля, в новолуние.

На этой неделе постарайтесь успеть сделать финансовые дела, поскольку ближе к рубежу года кролика и дракона будет сразу четыре дня без богатства — плохие дни для любых финансовых операций!

Сочное начало недели и мягкое окончание — все дела сосредоточьте в понедельнике, вторник и среде. Конец недели можно отдохнуть и прочувствовать переход одних энергий в другие — кролика в дракона!

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Понедельник, 29 января 2024 года

5-tv.ru

День Водного Дракона. Неделя обещает быть отличной. Это хорошее время, чтобы наметить и расплонировать дела. Этот день подойдет для свадьбы, переездов, перелетов, путешествий и открытия проектов.

Совет дня: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.

Вторник, 30 января 2024 года

5-tv.ru

День Водной Змеи. Этот вторник благоприятный для многих дел. В этот день можно отправиться в путешествие, подписать контракты, инвестировать, объявить о помолвке и начать новые проекты. День пройдет в структуре «балдахин встречает звезду» — прекрасная, мирная гармоничная энергия поможет мирному созидательному труду.

Совет дня: пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.

Среда, 31 января 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Лошади. Благоприятный день для дел второго уровня важности. Отлично подойдет для переговоров, начала обучения, планирования, ремонтных работ, подписания документов, просьб о повышении по карьерной лестнице. Следите чтобы не допустить ошибок в текстах и прочтениях контрактов. Большинство дел будет иметь благополучное завершение.

Совет дня: если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.

Четверг, 1 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Козы. Умеренный день — он вступает в спор с энергиями месяца и поэтому не может получить поддержку в полном объеме и не подходит для старта важных проектов. Тем не менее, он хорош для учебы, экзаменов, презентаций и работы с документами.

Совет дня: оставайтесь на месте, и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь! Трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.

Пятница, 2 января 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Обезьяны. Прекрасный день для всего, кроме дел, связанных с деньгами. Этот день без богатства. Кошелек лучше оставить в стороне, чтобы не получить финансовых потерь. Инвестиции будут впустую, а при заключении финансовых договоров вероятны переплаты, издержки и потери. Чтобы не расстраиваться по финансовым вопросам, для денежных дел выбирайте другие дни. Во всем, что не связано с деньгами этот день сможет вас порадовать.

Совет дня: решайте проблемы. Соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.

Суббота, 3 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Петуха. Это последние сутки года кролика. Энергии последнего дня года очень слабые. Ничего начинать в такой день не нужно. Лучше посидеть, подвести итоги, попрощаться с тем, что себя давно изжило и с тем, от чего бы вы хотели избавиться навсегда. Улыбнитесь уходящим энергиям и поблагодарите их, каким бы этот год для вас ни был. Если год был хорошим, поблагодарите его за счастливые моменты. Если были трудности, поблагодарите и за них. Впереди новые энергии, новая сила, новые счастливые моменты.

Совет дня: действуйте через женщину и женское начало инь. Мир создается через взаимодействие.

Воскресенье 4 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Собаки. Это первые сутки года дракона. Этот день без богатств, поэтому важные денежные дела лучше отложить. 4 февраля подойдет для светлых мыслей, планирования того, чего бы вы хотели достигнуть в год дракона, постановки целей и приятного отдыха.

Совет дня: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.

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