Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

На что следует обратить внимание на новой неделе?
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Самая последняя неделя года кролика! 4 февраля по солнечному календарю кролик сменяется драконом, а по Лунному календарю это произойдет только 10 февраля, в новолуние.
На этой неделе постарайтесь успеть сделать финансовые дела, поскольку ближе к рубежу года кролика и дракона будет сразу четыре дня без богатства — плохие дни для любых финансовых операций!
Сочное начало недели и мягкое окончание — все дела сосредоточьте в понедельнике, вторник и среде. Конец недели можно отдохнуть и прочувствовать переход одних энергий в другие — кролика в дракона!
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Понедельник, 29 января 2024 года
День Водного Дракона. Неделя обещает быть отличной. Это хорошее время, чтобы наметить и расплонировать дела. Этот день подойдет для свадьбы, переездов, перелетов, путешествий и открытия проектов.
Совет дня: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.
Вторник, 30 января 2024 года
День Водной Змеи. Этот вторник благоприятный для многих дел. В этот день можно отправиться в путешествие, подписать контракты, инвестировать, объявить о помолвке и начать новые проекты. День пройдет в структуре «балдахин встречает звезду» — прекрасная, мирная гармоничная энергия поможет мирному созидательному труду.
Совет дня: пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.
Среда, 31 января 2024 года
День Деревянной Лошади. Благоприятный день для дел второго уровня важности. Отлично подойдет для переговоров, начала обучения, планирования, ремонтных работ, подписания документов, просьб о повышении по карьерной лестнице. Следите чтобы не допустить ошибок в текстах и прочтениях контрактов. Большинство дел будет иметь благополучное завершение.
Совет дня: если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.
Четверг, 1 февраля 2024 года
День Деревянной Козы. Умеренный день — он вступает в спор с энергиями месяца и поэтому не может получить поддержку в полном объеме и не подходит для старта важных проектов. Тем не менее, он хорош для учебы, экзаменов, презентаций и работы с документами.
Совет дня: оставайтесь на месте, и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь! Трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.
Пятница, 2 января 2024 года
День Огненной Обезьяны. Прекрасный день для всего, кроме дел, связанных с деньгами. Этот день без богатства. Кошелек лучше оставить в стороне, чтобы не получить финансовых потерь. Инвестиции будут впустую, а при заключении финансовых договоров вероятны переплаты, издержки и потери. Чтобы не расстраиваться по финансовым вопросам, для денежных дел выбирайте другие дни. Во всем, что не связано с деньгами этот день сможет вас порадовать.
Совет дня: решайте проблемы. Соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.
Суббота, 3 февраля 2024 года
День Огненного Петуха. Это последние сутки года кролика. Энергии последнего дня года очень слабые. Ничего начинать в такой день не нужно. Лучше посидеть, подвести итоги, попрощаться с тем, что себя давно изжило и с тем, от чего бы вы хотели избавиться навсегда. Улыбнитесь уходящим энергиям и поблагодарите их, каким бы этот год для вас ни был. Если год был хорошим, поблагодарите его за счастливые моменты. Если были трудности, поблагодарите и за них. Впереди новые энергии, новая сила, новые счастливые моменты.
Совет дня: действуйте через женщину и женское начало инь. Мир создается через взаимодействие.
Воскресенье 4 февраля 2024 года
День Каменной Собаки. Это первые сутки года дракона. Этот день без богатств, поэтому важные денежные дела лучше отложить. 4 февраля подойдет для светлых мыслей, планирования того, чего бы вы хотели достигнуть в год дракона, постановки целей и приятного отдыха.
Совет дня: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится жизнь каждого с 2024 года с наступлением Эры Водолея.
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