Что происходит? LTE начнут отключать по ночам в Псковской области

С чем будут связаны кратковременные ограничения?

Каждую ночь с 25 по 30 января в Псковской области будут отключать мобильный интернет LTE всех операторов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», — написал глава области.

Выйти в сеть, как отмечается, не получится с 23:00 до 06:00. Интернета в этом стандарте не будет из-за технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовый сбой произошел в работе трех мессенджеров. Пользователи зафиксировали проблемы в работе приложений на территории России.