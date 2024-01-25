Что происходит? LTE начнут отключать по ночам в Псковской области

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE

Что происходит? LTE начнут отключать по ночам в Псковской области

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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С чем будут связаны кратковременные ограничения?

Каждую ночь с 25 по 30 января в Псковской области будут отключать мобильный интернет LTE всех операторов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», — написал глава области.

Выйти в сеть, как отмечается, не получится с 23:00 до 06:00. Интернета в этом стандарте не будет из-за технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовый сбой произошел в работе трех мессенджеров. Пользователи зафиксировали проблемы в работе приложений на территории России.

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