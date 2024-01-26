«Не буду выпендриваться»: Ярмольник честно рассказал об отношении к «Мастеру и Маргарите»

Как разгадать вселенную писателя Булгакова?

Новая кино-интерпретация гениального романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вышла в прокат. Культовое произведение повлияло на многих, но не всем удалось полностью познать глубокий роман.

Так и Леонид Ярмольник признался, что до конца не разобрался в мистическом романе, пишет издание KP.RU. На светской премьере фильма «Мастер и Маргарита», где он сыграл одну из ролей, звезда заявил, что интерпретация Михаила Ложкина не останется незамеченной и вызовет невероятный интерес.

В роман о всесильной любви, которая вызывает уважение даже у самого дьявола, Ярмольник начал вникать лишь после второго прочтения. Но даже игра в двух театральных постановках по книге не помогла актеру разобраться в произведении.

«Я впервые прочитал роман, когда еще учился в школе, но нифига не понял. Перечитал уже когда пришел на „Таганку“ в 1976-м. Не буду выпендриваться, но есть масса вещей, которые в силу недостатка образования или знаний истории я не понимаю. Иногда мне кто-то подсказывает из тех людей, кто разбирается», — признался актер.

Звезда не считает себя критиком, который раскладывает все по полочкам. Сложно разгадать загадки вселенной Булгакова.

«Все-таки Булгаков — отдельная планета, отдельный язык, отдельное видение мира. Там все тесно переплетается с историей, придуманной Булгаковым, и его жизнью», — считает Ярмольник.

В новом одноименном фильме артист сыграл доктора Стравинского. Роль далась ему легко, так как он схож с героем.

Актер надеется, что картина вызовет у зрителей желание перечитать книгу и окунуться в таинственный мир «Мастера и Маргариты».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему стоит посмотреть новую адаптацию «Мастера и Маргариты».