Свежий взгляд: почему стоит посмотреть новую адаптацию «Мастера и Маргариты»

Что приготовили для зрителей режиссеры и сценаристы картины?

Сегодня в прокат выходит долгожданная работа режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», в основу которой лег легендарный одноименный роман Михаила Булгакова. Динамичный блокбастер со звездной парой Юлии Снигирь и Игоря Циганова претендует на звание главного кинособытия этого года. О том, какой получилась новинка, пишет газета «БИЗНЕС Online».

История создания

Интерпретировать роман Булгакова — не самая легкая задача. Многие поклонники произведения уверены, что удачных адаптаций книги не существует ни в кино, ни в театре. Однако Михаил Локшин решился на авантюру.

О съемках фильма стало известно еще в 2018 году. Тогда занять режиссерское кресло должен был Николай Лебедев, работавший над такими проектами, как «Экипаж» и «Легенда № 17». Премьера ожидалась еще в 2021-м, но картину временно заморозили.

В 2023-м работа над проектом возобновилась. Создателем стал Локшин, получивший кинематографическое образование в США и трудившийся ранее над «Серебряными коньками». Бюджет «Мастера и Маргариты» увеличили до 1,2 миллиарда рублей, а в касте были заявлены Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, являющиеся парой в реальной жизни.

«Хэппи-энда» не будет?

Те, кто ожидает увидеть фильм, точно соответствующий классическому роману, возможно, разочаруются, ведь блокбастер снят по мотивам книги и не является ее доскональной адаптацией. Об этом авторы предусмотрительно упоминают в титрах.

Кинокартина содержит в себе причудливую нелинейную комбинацию сцен в сравнении с первоисточником, а также имеет неожиданный несчастливый финал. На примере Мастера создатели раскрывают трагичную судьбу человека во время строительства, так называемого, «нового мира». В определенных моментах фильм по силе воздействия не уступает лучшим отечественным драмам.

Актеры

Роль темного и таинственного Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль, который наполнил своего персонажа обходительностью и аристократическим благородством. Берлиозом стал Евгений Князев, Коровьевым — Юрий Колокольников.

Главные герои, как и сюжет, тоже заметно отличаются от привычных читателю персонажей. Мастер в новом фильме — больше творец, недели лирический герой. Цыганов сыграл философа с остроумием и фантазией. Маргарита же в исполнении Снигирь стала более «приземленной» — перед зрителем предстанет напористая дама с сигаретой в зубах и в цветных платьях, любовь которой жертвенна и велика.

Долгожданная новинка определенно сможет заинтересовать как старшее поколение, так и молодежь, а также заставит взглянуть на роман по-новому.

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