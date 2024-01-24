Проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ прошел первое чтение в Госдуме

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона, предусматривающего введение в Уголовный кодекс РФ возможности конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России.

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК России и расширяет перечень преступлений, по которым возможна конфискация имущества. К ним отнесли не только фейки об армии РФ, но и ст. 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Речь идет о преступлениях, совершенных в корыстных целях.

Разработали законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о ВС России на прошлой неделе. Его предварительно поддержали Следственный комитет РФ, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг. Согласно документу, под конфискацию подпадают деньги, ценности или другое имущество, которое нарушитель использует для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.

В Госдуму законопроект внесли 22 января. В нижней палате парламента уточнили, что каждый «предатель России» должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробно, за что в России будут отбирать имущество и кого это коснется.