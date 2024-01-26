Америке конец? В США ужаснулись размером госдолга страны

Для решения проблемы необходимо приложить максимум усилий, считает глава Минфина.

Размер внешнего долга США превысил 34 триллиона долларов, что не может не беспокоить. Об этом сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Абсолютный уровень нашего государственного долга составляет 34 триллиона долларов, и это пугающая цифра», ― сказала министр в эфире телеканала C-SPAN.

Несмотря на это, стоимость обслуживания внешнего долга «исключительно низка», подчеркнула она. У США огромная экономика, говорит Йеллен, поэтому властям необходимо сосредоточиться на процентных расходах, связанных с этим долгом в реальном выражении.

Однако для решения проблемы необходимо приложить максимум усилий, считает она. В стране, объясняет Йеллен, наблюдается изменение демографии, включая старение населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госдолг США вновь обновил исторический максимум.