«Близкие не удивятся»: Брэд Питт подготовился к важному событию в личной жизни

Звезды не посвящают общественность в детали своего романа, наслаждаясь им вдали от камер папарацци.

В любви американского актера Брэда Питта к новой избраннице, фитнес-тренеру Инес де Рамон, нет сомнений. Инсайдеры из окружения пары рассказали изданию In Touch Weekly, что если станет известно о беременности брюнетки, никто не удивится.

Артист и его избранница счастливо живут в его французском поместье и определенно готовы стать родителями. Отношениям чуть больше года, звезды не посвящают общественность в детали своего романа, наслаждаясь им вдали от камер папарацци.

Поговаривают, что Питт то и дело устраивает ей головокружительные свидания. У артиста шестеро детей — трое биологических и трое приемных.

После скандального развода отношения с наследниками у знаменитости не самые благополучные, однако отцовство он считает величайшим счастьем. В 60 лет он готов снова окунуться в будни молодого папы.

Еще когда новая возлюбленная переехала к нему, они обсудили возможность пополнения. По данным информаторов, пара уже, вероятно, ждет появления на свет малыша.

«Некоторых это может шокировать, но их близкие не удивятся, если она уже беременна», — говорит инсайдер о де Рамон.

Инес де Рамон занимается дизайном ювелирных украшений, фитнесом и нутрициологией. Фото: www.globallookpress.com / RW, via www.imago-images.de

Источник подчеркнул, что избраннице Питта пора всерьез задуматься о материнстве — ей 29 лет, время самое подходящее. Кроме того, кавалер, несмотря на возраст, находится в прекрасной форме — гораздо лучшей, чем многие его ровесники.

Да и вряд ли публика будет шокирована известием, что молодая женщина родила зрелому мужчине ребенка — к разнице даже в 30 лет в Голливуде относятся совершенно спокойно. Тем более, если речь идет о больших чувствах.

«Они по-настоящему влюблены и проводят все время вместе», — отмечает источник.

Де Рамон, по информации издания, «чувствует себя как дома» в «уединенном и романтическом» поместье Питта Шато Мираваль. Актер и его любимая живут то во Франции, то в Калифорнии, где у актера есть дом, который точнее было бы называть замком.

Пара выстроила спокойную семейную жизнь, хотя жениться они пока не собираются. Питт говорит, что это самые легкие отношения, в которых он когда-либо был, говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло знакомство детей Брэда Питта с Инес де Рамон.