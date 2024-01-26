«Забываешь обо всем»: как театр стал лучом света в блокадном Ленинграде

Очевидцы вспоминают: тогда выжили те, кто сопротивлялся, кто старался что-то делать и что-то чувствовать.

В Санкт-Петербурге прошла премьера фильма «Блокадная сцена». Сюжет основан на дневниках артистов Мариинского театра, которые остались в блокадном Ленинграде.

Днем они помогали горожанам, хоть и на короткое время, но забыть об ужасах тех дней, а ночами балерины вместе со всеми выходили на крыши домов и тушили зажигательные бомбы. Корреспондент «Известий» Василий Михеев о роли искусства в освобождении города.

— Мы старались эту тяжелую тему, вернее наш фильм об этой тяжелой теме, сделать как можно светлой!

Светлой тему блокады делают герои этого фильма. «Блокадная сцена» — об артистах, оставшихся в городе, где нечего есть, нечем согреться, где каждый день умирают тысячи.

Кино — документальное, но вот именно документов как таковых в нем немного. Авторы собрали воспоминания тех, кто выживал в осажденном городе.

«Документ — это сухие цифры, и очень часто документ не несет того эмоционального заряда, который очень нужен современному зрителю, чтобы прочувствовать на себе, находясь в зале или где-то у телевизора, что же происходило тогда», — говорит режиссер документального фильма «Блокадная сцена» Ким Дружинин.

Казалось бы, 80 лет прошло, но до сих пор открываются неизвестные факты, эмоции, воспоминания людей, которые таились внутри. Документальный фильм «Блокадная сцена» о тех, кто не только выжил в осажденном городе, но и творил в нем.

Кстати, Аглая Михайловна Чернова — одна из главных героинь картины. Она — балерина, ей уже 102, но помнит и как вчерашнюю выпускницу Вагановского училища призвали на казарменное положение дежурить в театре и гасить фугасы на крыше, и как осенью 1941-го уже в составе сводной Ленинградской труппы открывала первый блокадный театральный сезон.

«Туда надо было ходить пешком. А я жила в районе Мариинского театра. А это очень далеко на Петроградской», — отметила она.

«Стали репетировать из последних сил. Восстановили несколько произведений. Было четыре спектакля и на этом все кончилось, потому что никакая публика в эту зиму чудовищную ни в какой театр ходить не собиралась», — поделилась заместитель директора театра «Зазеркалье» Татьяна Чернова.

Но в эту же лютую зиму в пустом практически здании, эвакуированного в тогдашний Молотов, ныне Пермь, балетного училища Вагановой, которое закончила Аглая Михайловна, продолжались занятия силами тех, кто остался. Более того, там каким-то чудом в 1942-м удалось осуществить набор воспитанниц.

«Они отправились по детским домам. И там отбирали наиболее пригодных учеников. И уже через полгода, уже летом они дали отчетный концерт на сцене Блокадного театра, показав урок классического танца и номера, которые им поставили», — говорит заведующая кабинетом истории русского балета им. М. Х. Франгопуло балетного училища им. А. Я. Вагановой Елена Адаменко.

Блокадный театр или Театр народного ополчения, сейчас — имени Комиссаржевской — вторая и уже удачная попытка оживить сцену осажденного города. Осенью 1942-го его создали на базе труппы артистов Радиокомитета.

Очень ленинградцы просили, чтобы радио-пьесу Симонова «Русские люди» им показали вживую. Дальше «Жди меня» — тоже Симонова, «Фронт» Корнейчука, «Нашествие» Леонова — театр ожил, театр стал нужен.

«Спектакль начинался в 17:30, для того, чтобы была возможность потом, не затемно — у нас рано темнеет, особенно зимой, чтобы как-то люди могли добраться до дома», — сказала заслуженная артистка РСФСР, актриса театра им. В. Ф. Комиссаржевской Валентина Панина.

Театр музыкальной комедии вообще проработал всю блокаду без перерыва. Артисты и сотрудники — те, кто оставался в городе — приходили на службу ежедневно. Следили за сохранностью здания, учились на курсах первой помощи, в составе сводных бригад ездили в госпитали, школы и на линию фронта, с 1942-го давали спектакли.

«Оперетта — это праздник, веселье, красота, это открытые легкие платья, а мороз достигал иногда минус восьми градусов. На сцене вылетали женщины со словами: „Ах, как здесь жарко“ И в зале смеялись!» — делится руководитель литературно-драматургического отдела Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Марина Годлевская.

Искусство помогало тогда ленинградцам забыть и о холоде и о голоде. Известны случаи, когда те самые 125 блокадных граммов хлеба меняли на билет в театр.

«Ну, я любила театр! А тем более оперетту „Кармен“. Туда все солдаты ходили и я была среди солдат… Все премьеры пересмотрела! Всех артистов знала, все это. Пьесы были изумительные! Вы знаете, когда ходишь в театр, там забываешь обо всем», — призналась жительница блокадного Ленинграда Нина Сахарнова.

Иногда искусство само приходило к зрителю. В числе героев-детей блокады — две девочки, в историю они вошли как танцовщицы.

Сюда, к месту стоянки эсминца Строгий, тут даже плита памятная установлена, Тамара Немыгина и Нина Положенская шли 17 километров по невскому льду в каждую сторону. Здесь их уже с нетерпением ждали.

Матросы встречали криками «Балерины идут!» Шли они сюда, чтобы петь — Тамара играла на гармошке, Нина исполняла народные композиции.

По свидетельству очевидцев, это очень духоподъемно действовало на всю команду. Также действовало искусство и на всех блокадников.

Забыть, что нечего есть, что город во вражеском кольце, и выбраться невозможно. Очевидцы вспоминают: тогда в Ленинграде выжили те, кто сопротивлялся, кто старался что-то делать и что-то чувствовать. Вероятно, поэтому и многие из тех, кто сидел в зале и те, кто стояли на сцене, все-таки встретили Ленинградскую победу.