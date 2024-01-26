Ирак сообщил России о готовности США вывести свой военный контингент

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Ирак называл действия Штатов недопустимыми и подчеркнул, что шиитское движение ведет активную борьбу с террористическими организациями в стране.

Ирак сообщил России о готовности США вывести свой военный контингент

Фото: www.globallookpress.com / Maj. Charlie Dietz/Planetpix

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США готовы положительно отреагировать на требования Ирака о выводе войск, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям — к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента», — сообщил политик.

Лаврентьев также проинформировал о том, что иракские коллеги сообщили, что у Багдада есть силы для того, чтобы поддерживать порядок «практически на всей территории Ирака».

Ранее РИА Новости информировали о заявлении министра обороны Ирака Сабита аль-Аббаси о процессе вывода войск США из страны и передаче полномочий иракским военным.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Ирак намерен вывести коалиционные силы из страны.

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