Ирак сообщил России о готовности США вывести свой военный контингент

США готовы положительно отреагировать на требования Ирака о выводе войск, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям — к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента», — сообщил политик.

Лаврентьев также проинформировал о том, что иракские коллеги сообщили, что у Багдада есть силы для того, чтобы поддерживать порядок «практически на всей территории Ирака».

Ранее РИА Новости информировали о заявлении министра обороны Ирака Сабита аль-Аббаси о процессе вывода войск США из страны и передаче полномочий иракским военным.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Ирак намерен вывести коалиционные силы из страны.